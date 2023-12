Salernitana, Inzaghi: «Orgoglioso della prestazione»

Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria ottenuta dai campani contro il Verona

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Salernitana contro il Verona. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono molto orgoglioso, oggi c’è stata una prestazione straordinaria: abbiamo giocato benissimo, con tanta personalità, subito pochissimo, meritavamo qualche gol in più. Sono molto orgoglioso di loro, ho sempre cercato di difenderli, mi seguono fin dal primo giorno, mi vogliono bene. Una volta ritrovata la condizione fisica siamo tornati la Salernitana che piace a me, ai tifosi al presidente, che in questi giorni mi hanno aiutato tanto. Sono contento di aver regalato questa grande gioia. Oggi è il compleanno della mia compagna, sapevo che questo giorno mi avrebbe portato qualcosa di speciale».

TACHOUNA – «Io stravedo per lui dal primo giorno, crescendo troverà continuità, può diventare un crack se continuerà a lavorare come sta facendo. Io lo sprono sempre, ogni volta che gioca mi viene ad abbracciare, quindi capisce che sono duro solo per aiutarlo. Tutta la squadra ci ha mostrato grande affetto. Dopo le ultime due partite, sapevo che avremmo potuto vincere oggi. Siamo ancora ultimi, la strada è lunga, ma c’è tutto per far bene».