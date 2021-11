Salernitana Juve in ricordo di Andrea Fortunato: cosa succederà all’Arechi

Questa sera Salernitana e Juve ricorderanno Andrea Fortunato. Bella iniziativa sugli spalti dell’Arechi

Andrea Fortunato, ex giocatore della Juventus (di Salerno) andatosene 23enne a causa delle conseguenza della leucemia, sarà ricordato e omaggiato questa sera in occasione di Salernitana-Juve.

Come riporta Tuttosport l’Arechi si unirà in un cuore solo per Fortunato. Al minuto 3, come il numero della maglia che indossava, il pubblico si alzerà mentre le tifoserie di Salernitana e Juventus dedicheranno lo stesso coro ed esporranno due striscioni con un’immagine di Andrea per onorare la memoria di un «angelo». Ci sarà anche uno scambio di maglie in campo tra i numeri 3 delle due squadre: Ruggeri e Chiellini.

