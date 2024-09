Salernitana, Martusciello: «SCONFITTA? Ho visto BUONE risposte dalla squadra, c’erano tante DIFFICOLTA’»

Le parole di Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana, nel post partita della sfida contro l’Udinese

Giovanni Martusciello ha parlato a Mediaset nel post partita di Udinese-Salernitana di Coppa Italia.

SCONFITTA – «Si è puntato a un cambiamento completo nell’undici, con ragazzi che non avevano mai giocato insieme, sono contento per quello che hanno fatto. Dispiace perdere, contro un avversario di categoria superiore. I ragazzi mi hanno dato risposte importanti, è gente arrivata magari da poco, c’erano difficoltà, ma la squadra ha risposto bene, dispiace per il risultato che però ci sta. I ragazzi hanno dato il massimo».

LOTTA PROMOZIONE – «Chi ha fatto un mercato per la vetta penso che si riconosca, dobbiamo affrontarle ancora tutte, abbiamo visto il Pisa, anche il Brescia ha fatto vedere buone cose. Però la Serie B riserva sempre sorprese, la difficoltà di questo campionato ma anche la bellezza è che c’è sempre equilibrio ed è un attimo lottare per una competizione importante sia in un senso che nell’altro».

GOL PRESO IN AVVIO – «Ci stiamo prendendo pause ulteriori nel corso della gara, non capisco se sia stanchezza o lettura, c’è da lavorare e restare sul pezzo facendogli presente certi errori. Però se lo fai troppo poi ottieni magari l’effetto opposto perchè gli errori poi li vediamo di nuovo, c’è da fare più attenzione. Su Simy lui ha fatto qualche gol, Braaf anche ne ha trovato qualcuno, più giocatori segnano più è facile arrivare all’obiettivo».