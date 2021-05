Salernitana Monza, tensione e striscione contro Galliani: «Infame»

Notte di tensione quella della vigilia per la sfida tra Salernitana e Monza: nella città campana striscioni contro Adriano Galliani

Notte di tensione a Salerno per il Monza. La squadra brianzola, al centro delle polemiche per la vicenda dei calciatori in gita al Casinò di Lugano, ha fatto i conti con la furia dei tifosi granata tra petardi e cori.

In città, come riporta Fanpage, sono comparsi anche striscioni contro Galliani: «Galliani infame, Salerno non dimentica», in relazione allo stop momentaneo della Serie B di cui l’ad del Monza è stato uno dei fautori più accesi.