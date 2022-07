Salernitana, nuovo tentativo per Thorsby: ecco l’offerta dei granata

Calciomercato Sampdoria: nuova proposta da parte della Salernitana per Thorsby. I dettagli dell’ultima offerta

La Salernitana ha inviato a Morten Thorsby una nuova offerta contrattuale. In caso di risposta negativa, il club campano non farà ulteriori tentativi per il norvegese, lasciandolo così alla Sampdoria.

Secondo quanto riferito dall’emittente TV2, il club granata avrebbe messo sul piatto un contratto quadriennale (fino al 2026) con ingaggio raddoppiato rispetto a quanto percepito attualmente in blucerchiato.