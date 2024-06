Salernitana, si avvicina Sottil come nuovo allenatore: la situazione

Le ultime sul possibile nuovo allenatore della Salernitana, con l’interesse per Andrea Sottil. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Salernitana sarebbe sempre più vicina ad Andrea Sottil come nuovo nuovo allenatore per ripartire dopo la retrocessione in Serie B.

In queste ore sono in corso contatti continui tra le parti per riuscire ad arrivare a un’intesa definitiva sulle cifre e la durata del contratto. L’allenatore la scorsa stagione ha allenato l’Udinese fino all’esonero arrivato il 24 novembre 2023.