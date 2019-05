Salvini: «Finale Coppa Italia? Zero incidenti da Atalanta e Lazio»

Salvini scrive alla Gazzetta dello Sport per lanciare un appello ad Atalanta e Lazio in vista della finale di Coppa Italia

Matteo Salvini ha sfruttato la Gazzetta dello Sport per un comunicato importante in vista dell’attesissima finale tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia.

Ecco un estratto della lettera di Salvini:«In vista della finale: mi aspetto grande responsabilità da parte di entrambe le tifoserie e in particolar modo dalle curve. Zero incidenti significa nessun contatto tra ultras ma – non meno importante – nessun problema con le Forze dell’Ordine. A Roma dovrà essere una festa di sport e di tifo, senza il minimo problema dentro e fuori l’Olimpico (mi riferisco anche ai cori). Sono certo che anche i tifosi più caldi sapranno recepire il messaggio, comportandosi di conseguenza».