Salvini, solidarietà a Pirlo jr: «Solo pena per questi frustrati»

Matteo Salvini ha commentato il post del figlio di Andrea Pirlo: il pensiero del numero uno della Lega su quanto successo

Nicolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus, ha risposto ad un messaggio shock su Instagram da parte di un tifoso. Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato l’episodio rispondendo al post di Pirlo Jr.

«Totale solidarietà e un abbraccio, non si può arrivare a tanto per quello che comunque è un gioco. Questi non sono ‘tifosi’, sono imbecilli: complimenti a te per la saggezza e solo pena per questi frustati».