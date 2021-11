Samir: «Settimana dura per tutti, vogliamo rialzare la testa»

Samir ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Sassuolo: le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «È stata una settimana molto dura per tutti, passare quattro giorni lontano dalla famiglia non è facile ma abbiamo parlato molto e spero che oggi sapremo mettere in pratica quanto discusso. Io sono qua da tanti anni e sono felicissimi di indossare questa maglia, questa è una società molto importante e io voglio rappresentare al meglio questo club. Dobbiamo dare una direzione ai giovani, sono tanti e hanno bisogno di aiuto da parte dei più esperti. Al Sassuolo piace avere spesso il controllo del pallone, come a noi, quindi sarà una partita delicata in cui chi sbaglierà di meno avrà la meglio. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile oggi e alzare la testa perché a noi interessano i 3 punti».