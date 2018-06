Sampaoli chiede aiuto a Messi durante Nigeria-Argentina: «Metto Aguero?» – VIDEO

Durante i concitati minuti finali di Nigeria-Argentina, il ct Sampaoli ha chiesto aiuto a Lionel Messi per una sostituzione

All’ultimo respiro, l’Argentina ce l’ha fatta. Dopo il pareggio all’esordio con l‘Islanda e la sconfitta contro la Croazia, l’Albiceleste ha superato 2-1 la Nigeria grazie ai gol di Messi e Rojo. A nulla è servito alle Super Aquile il rigore trasformato da Moses che è valso il momentaneo 1-1. All’indomani del match si esaltano le prodezze dei due marcatori della Seleccion e si parla di un episodio capitato poco prima dell’80’, quando il risultato era ancora di parità.

A quando pare la gestione del match è stata presa in consegna dai due leader della squadra ovvero Messi e Sampaoli. Un’immagine, infatti, mostra come nel finale di partita il ct Sampaoli si rivolge a Messi chiedendogli «Lo pongo al Kun?», ovvero «lo metto Aguero»? La risposta deve essere stata affermativa: Aguero entra in campo a 15 minuti dal termine. L’Argentina trionferà grazie al gol di Rojo, e dovrà preparare gli ottavi con la Francia. In panchina ci sarà ancora Sampaoli, ma le dicisioni le prenderà Leo Messi.