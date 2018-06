Sampaoli svela l’Argentina: «Higuain e Dybala in panchina»

Sampaoli verso Argentina-Islanda, decisa la formazione per domani: non saranno titolari nè Higuain nè Dybala, per entrambi solo panchina

Nell’Argentina che domani farà debutto al Mondiale non ci saranno Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. La coppia d’attaccanti della Juventus rimarrà in panchina nella partita che aprirà la rassegna della Seleccion di Jorge Sampaoli nel match contro l’Islanda. Domani a Mosca il debutto dell’Argentina considerata tra le favorite alla vigilia del Mondiale e nell’undici iniziale non ci sarà posto né per Higuain né per Dybala. Sampaoli ha fatto le sue scelte e le ha svelate nel corso della conferenza stampa della vigilia in quel di Mosca e nessuno dei due bianconeri partirà dal 1’ minuto in campo ma non è detto che non possano fare il proprio ingresso a gara in corso.

Il modulo con cui Sampaoli giocherà è il 4-2-3-1, con Caballero in porta Salvio e Tagliafico terzini di difesa, Otamendi e Rojo la coppia centrale. A centrocampo diga formata da Biglia e Mascherano, mentre saranno Meza, Messi e Di Maria i fantasisti a supporto di Aguero unica punta. Queste alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato oggi il commissario tecnico della Nazionale albiceleste in vista dell’Islanda: «Vogliamo dimostrare che l’Argentina è ancora una potenza calcistica a livello mondiale. Dybala in campo con Messi? Paulo è cresciuto e sta lavorando per essere compatibile. Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme».