Sampdoria, attacco a Faggiano: «C’era bisogno di lui? Uno spreco»

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha commentato l’operato di Daniele Faggiano alla Sampdoria. Le sue parole

Il calciomercato della Sampdoria si è chiuso con l’operazione Francesco Caputo dal Sassuolo. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha commentato sul suo sito web la sessione di trattative blucerchiata e l’operato del direttore sportivo Daniele Faggiano.

«Ci sono direttori sportivi che non incidono anche quando sono freschi di nomina. Esempio: c’era bisogno di chiamare Daniele Faggiano alla Samp, tra l’altro in presenza di Carlo Osti, per ridursi agli ultimi giorni di mercato e prendere Caputo più due prestiti dalla Juve (Dragusin e Iattharen)? No che non c’era bisogno, uno spreco».

