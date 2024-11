Tognoli a Sampnews24: «Il Brescia avrà tante assenze, la Sampdoria è un mistero, ecco perché»

Le parole di Cristiano Tognoli, giornalista del Giornale di Brescia, a Sampnews24, in vista della sfida di domani tra Sampdoria e Brescia

Come arriva il Brescia alla sfida del Ferraris contro il blucerchiati?

«Un Brescia che ha tre giocatori importanti ancora fuori: Bisoli, Mancini e Galazzi. E’ una squadra che deve tornare a vincere, mi aspetto che Maran torni a schierare le due punte: Juric e Borrelli insieme dal primo minuto»

Come vede, invece, la Sampdoria dopo un inizio altalenante, l’avvicendamento in panchina e infine la zona playoff ritrovata?

«La Sampdoria è uno dei tanti misteri del calcio italiano e di questa Serie B. Basti pensare anche alla fatica di Palermo e Frosinone, oppure la Cremonese che ha anche lei cambiato allenatore, che come rosa sulla carta è la più forte; ma la Serie B è questa».

