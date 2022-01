Sampdoria, nodi Ekdal e Adrien Silva: cessione in vista per i due?

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria potrebbe perdere due pedine importanti in mezzo al campo, Ekdal e Adrien Silva hanno interessi dall’estero

La Sampdoria deve risolvere due importanti nodi con Ekdal e Adrien Silva. I due centrocampisti hanno richieste dall’estero e secondo La Repubblica potrebbero lasciare Genova.

La situazione Ekdal è legata al rinnovo, che ancora non è arrivato da parte dei blucerchiati, e le offerte non mancano. Da Cagliari, Udinese e Copenaghen. Discorso simile per Adrien Silva, anche se l’offerta dall’Al Wahda è difficile da rifiutare.