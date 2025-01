Sampdoria, indiscrezione sulla nuova proprietà: cordata araba guidata da una leggenda del club

Sampdoria, possibile una cordata di investitori sauditi per il cambio di proprietà: a guidarla c’è una vecchia gloria dei blucerchiati

Un’indiscrezione clamorosa quella de Il Secolo XIX. Roberto Mancini starebbe mettendo insieme vari investitori per procedere all’acquisto, tramite una cordata saudita, della Sampdoria.

Nel caso in cui questo scenario si concretizzasse proprio la leggenda del club blucerchiato sarebbe al vertice della società, ed il figlio Andrea ritornerebbe alla Samp, prendendo il posto di Pietro Accardi con l’obiettivo di ottenere la promozione dalla Serie B per tornare in Serie A.