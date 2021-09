Sampdoria, Cassano pazzo di Ihattaren: «È un fenomeno, scriverò a Quagliarella»

L’ex blucerchiato Antonio Cassano ha parlato dell’arrivo alla Sampdoria del giovane Ihattaren

Antonio Cassano, in diretta sulla BoboTV, ha commentato uno degli acquisti della Sampdoria nella sessione estiva di mercato: il parere su Mohamed Ihattaren.

«Il giorno che so che gioca Ihattaren torno allo stadio per la prima volta da quando ho smesso di giocare perché io vado a vedere il calcio dei calciatori di qualità. Manderò un messaggio a Quagliarella, che lui mi ascolta, dicendogli che deve prenderselo sotto la sua ala che questo è un fenomeno. E non farlo difendere alla carlona, perché se no mi butto giù dallo stadio e faccio contestazione».