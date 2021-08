Sampdoria, chiuso lo scambio di portieri con lo Spezia: i dettagli

Calciomercato Sampdoria, trovato l’accordo con lo Spezia per il trasferimento agli aquilotti di Falcone. Provedel in blucerchiato

Altra operazione conclusa per la Sampdoria. I blucerchiati hanno trovato l’accordo per il passaggio di Wladimiro Falcone allo Spezia. Il classe ’95 lascia nuovamente Genova. In cambio arriva Ivan Provedel.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Falcone sarà il nuovo portiere dello Spezia, con gli aquilotti che hanno chiuso con la Sampdoria per il trasferimento dell’ex Cosenza. In cambio arriva Provedel, sarà lui il vice Emil Audero.

