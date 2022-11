Sampdoria, con la Fiorentina chance da titolare per Trimboli?

Contro la Fiorentina potrebbe partire titolare nella Sampdoria Simone Trimboli, tornato dall’infortunio e duttile tatticamente per Stankovic

Contro la Fiorentina la Sampdoria potrebbe affidarsi a Simone Trimboli. Il centrocampista blucerchiato è reduce da un brutto doppio infortunio alla clavicola ampiamente superato, vuole tornare a calcare il manto erboso del Ferraris.

Dejan Stankovic lo ha spesso impiegato come jolly i ruoli diversi e potrebbe avere in serbo per lui qualche sorpresa, magari già contro la Fiorentina.

