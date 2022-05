Sampdoria, con la nuova proprietà possibile cambio in panchina?

Con la nuova proprietà scendono le possibilità di permanenza di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, Gattuso in pole position

L’eventuale cessione della Sampdoria porterebbe a un nuovo cambiamento sulla panchina. In attesa di conoscere l’esito della trattativa con i fondi interessati, cala la fiducia in Marco Giampaolo.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il suo sostituto potrebbe essere Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sogna di tornare in pista dopo la brevissima parentesi alla Fiorentina e, per farlo, aspetta un progetto chiaro e ambizioso