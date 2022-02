Sampdoria, Conti e il Milan nel destino: possibile esordio da titolare a San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampaolo starebbe pensando di schierare per la prima volta Conti dal 1′ proprio a San Siro contro il Milan

Cinquantadue partite, cinque assist: questo il ruolino di marcia di Andrea Conti con il Milan. Il difensore della Sampdoria, approdato in blucerchiato nel mercato di gennaio, a livello di gol ha già migliorato le sue statistiche all’ombra della Lanterna.

Tre partite disputate, due in campionato e una in Coppa Italia: due gol messi a segno a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Quello che manca a Conti è l’esordio dal primo minuto di gioco, cosa che potrebbe accadere proprio a San Siro contro la sua ex squadra.

