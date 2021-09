Sampdoria, D’Aversa: «Avremmo meritato di più. Prestazione che ci dà convinzione»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Credo che sotto l’aspetto della prestazione, dove siamo partiti forte, e sotto l’aspetto dei recuperi, che non era semplice, è un risultato che ci sta. Forse, quanto visto in campo ci porta a poter dire che meritavamo qualcosa in più. Un applauso ai miei ragazzi. Il rammarico è che sono tre partite che recriminiamo sul risultato. Questa prestazione ci dà convinzione nei nostri mezzi».

CAPUTO E QUAGLIARELLA – «Sono giocatori forti e completi. Si sono sacrificati benissimo in fase di ripiegamento. Tutta la squadra si è ben comportata. «È vero che gli attaccanti hanno tirato meno in porta. Oggi occupavano la posizione dei terzi dell’Inter e vanno serviti meglio e di più. Quando perdi il tempo della giocata, gli altri si organizzano. Per quanto riguarda le occasioni create penso che se fai gol con il terzino significa che gli altri giocatori avversari erano impegnati su Quagliarella e Caputo».

