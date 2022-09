Sampdoria, Di Silvio: «Non voglio mostrare trofei ma salvare il club»

Il tramite di Khalid Al-Thani, Francesco Di Silvio, ha replicato alle allusioni del conduttore Corrado Tedeschi: il botta e risposta

Francesco Di Silvio torna a farsi sentire sui social durante il botta e risposta con Corrado Tedeschi. Il produttore cinematografico, tramite di Khalid Faleh Al-Thani per l’acquisto della Sampdoria, si è rivolto così al conduttore televisivo. Le dichiarazioni:

DICHIARAZIONI – «Non voglio mostrare trofei, che né io né lei siamo qui per far vedere. Pensiamo alla Samp. A lei costa poco pensare alla Samp mentre a qualcuno costa parecchio. io ho messo in piedi tutto questo per salvare la Sampdoria mentre voi criticate e non valutate e neanche vi informate».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI