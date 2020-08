Sampdoria, dopo Vialli niente più offerte: Ferrero pensa al futuro

Dopo l’offerta arrivata dal gruppo di Vialli, nessuno si è fatto più avanti per acquistare la Sampdoria. E Ferrero pensa al futuro

Un anno fa l’ambiente blucerchiato era in trepidazione per un possibile passaggio societario nelle mani del gruppo Vialli. Oggi la situazione è completamente diversa. Come analizza La Gazzetta dello Sport nessuno si è più fatto avanti per acquistare il club.

Ferrero, intanto, lavora per il futuro del club. Il numero uno blucerchiato – si legge – ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e presto si confronterà con i membri del Cda per avviare il piano di rinnovamento societario. Al momento, dunque, resta lui il proprietario della Sampdoria, ma la possibilità di portare avanti eventuali trattative è ancora viva.