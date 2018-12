Audero cuore bianconero: «Sogno di tornare alla Juventus»

Arrivato in estate dalla Juventus, Emil Audero è subito diventato il numero uno della Sampdoria ma sogna di tornare a Torino: ecco le sue parole

Tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione, Emil Audero si è preso la Sampdoria e punta sempre più in alto. Arrivato in estate dalla Juventus, il portiere italo-indonesiano si è confessato ai microfoni di Tuttosport: «Juve nel cuore ma dico: grazie Samp». Un attestato di riconoscenza per la Doria, che ha dimostrato di puntare su di lui fino in fondo: «Qui si vive e si lavora bene». Il punto di riferimento non poteva che essere super Gigi, «Buffon il mio idolo», e ha confessato: «Un giorno vorrei tornare a Torino».