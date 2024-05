Cessione Sampdoria, Ferrero CHIARISCE: «Non c’è stato ancora l’accordo. Manfredi…»

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha smentito le voci che davano ormai certo l’accordo con Matteo Manfredi: le parole

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha smentito le voci che davano ormai cosa fatta l’accordo con Matteo Manfredi e l’inizio dunque di una nuova era per la società blucerchiata. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Cusano.

ACCORDO – «L’anno scorso avevo detto “ho venduto” e loro si sono basati su questo. Ma quando vendi devi essere pagato. Oggi hanno fatto una pappata tra di loro, a me non hanno firmato il contratto e mi citano ancora. L’era di Ferrero non è finita, finirà quando Manfredi presidente mi paga. Sono stato sempre bravo, stiamo facendo un accordo, ma qui accordi definitivi non ce ne sono. Gli accordi si fanno quando un giudice dice “firmate” e firmiamo tutti quanti».

FIRME – «Oggi in tribunale c’era il sostituto di Sammarco, io non sono andato. Io ho firmato una settimana fa, ho lavorato per far firmare tutti, oggi però ci dicono che non firmano più. Allora io mi sono stancato».

MANFREDI E RADRIZZANI – «Manfredi mi sembra una brava persona, io non lo conosco, anche Radrizzani mi pare una brava persona. Infatti mi nominano troppo, non ho fatto niente. Le altre volte mi sono arrivate teste di maiale a casa, proiettili, minacce. Io ora sono tranquillo. Oggi però ho letto questa cosa e mi sono incazzato, valutiamo di fare un comunicato. Se ti dicono che ti hanno comprato casa e poi non è vero che succede?».

SALDO – «Non so che fanno questi, sono c… loro, si libereranno di Ferrero quando verrà saldato dei suoi averi. La Sampdoria non l’hanno pagata niente, hanno fatto l’accordo col trustee, adesso però fanno fuori me facendo gli accordi tutti assieme. Le vipere non vanno mai svegliate, altrimenti morsicano».