Sampdoria, Ihattaren rompe con Raiola? Le ultime dall’Olanda

Mohamed Ihattaren lascia Mino Raiola? Dall’Olanda arriva la clamorosa indiscrezione sul divorzio dal procuratore

Continua la telenovela di Mohamed Ihattaren. Dopo la fuga in Olanda, dove il calciatore avrebbe anche preso in considerazione di lasciare il mondo del calcio, e i vari ripensamenti legati a tornare in Italia, arriva una doccia fredda per Mino Raiola.

«Il feeling tra Mohamed Ihattaren e Mino Raiola è dunque terminato. Ali Dursun, nuovo agente, pensa di poterlo aiutare e Ihattaren ha piena fiducia in lui. È il primo passo che dovrebbe portare a una ripresa della sua carriera», queste le parole del giornalista Rik Elfrink sulla situazione del calciatore della Samp.