Conferenza Stampa Di Francesco, il direttore sportivo Carlo Osti fa il punto sul mercato dei blucerchiati: ecco le sue parole

Durante la conferenza stampa di presentazione di Di Francesco, il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato del mercato dei blucerchiati.

Ecco le sue parole: «Vogliamo inserire un difensore centrale e un attaccante esterno, chiaro che ci saranno dei movimenti in uscita e conseguentemente delle entrate. Gli obiettivi li fisseremo alla chiusura del mercato, dopo il 2 settembre.».

E poi sul mercato in uscita: «Praet e Andersen? Praet è un calciatore di caratura internazionale e potrebbero aprirsi nei prossimi giorni anche piste estere per lui. Dopo la cessione di Andersen, ci sarà ancora qualche colpo in uscita a centrocampo»