Sampdoria, Keita pronto a tornare: c’è una possibile data

La Sampdoria potrebbe riabbracciare Keita Balde contro il Crotone: la speranza del tecnico Claudio Ranieri

«Vediamo se riuscirò a convocarlo almeno per il Crotone», questa la speranza di Claudio Ranieri in merito a Keita Balde, alle prese con un problema muscolare da diverse settimane.

Il tecnico della Sampdoria spera di poter avere a disposizione l’attaccante per il match di sabato prossimo contro il Crotone. Una corsa contro il tempo: Keita, tuttavia, non verrà rischiato in caso di poche rassicurazioni da parte dello staff sanitario blucerchiato.