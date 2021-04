Sampdoria, Keita ritrova la Roma: derby personale per l’attaccante

La Sampdoria da domani inizierà a preparare la prossima sfida di Serie A contro la Roma. Scalpita Keita Balde

La Sampdoria da domani inizierà a preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma. Scalpita per una nuova chance da titolare Keita Balde, uno dei migliori in campo nell’ultimo match con il Sassuolo.

Il centravanti senegalese vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione per mettersi in luce contro i giallorossi, in un derby tutto personale visto il suo trascorso alla Lazio, cercando di conquistare così la sua permanenza all’ombra della Lanterna, legata al riscatto fissato insieme al Monaco pari a 10 milioni di euro.