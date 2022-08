Sampdoria, la promessa di Djuricic: «Questa volta sarà diverso. Il calcio di Giampaolo mi piace»

Il trequartista Djuricic ha parlato del suo ritorno alla Sampdoria, facendo una promessa a tutto il popolo blucerchiato

Filip Djuricic, tornato alla Sampdoria a parametro zero dopo l’esperienza al Sassuolo, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del suo ritorno in blucerchiato.

CONTATTI SAMPDORIA – «Quest’estate ero in scadenza e ho parlato con varie squadre. Mi ero detto: “Entro l1 agosto decido, c’è il Mondiale”. Quando mi ha chiamato Romei e abbiamo parlato la prima volta abbiamo trovato l’accordo in 20 minuti. Ho subito pensato: “Questo è quello che mi serve, che voglio”».

VERO DJURICIC – «Con Giampaolo la prima volta non avevo il rapporto che volevo e così nessuno degli altri club interessati credeva che sarei venuto alla Samp. Ma col mister ci siamo parlati, la prima volta non è andata come volevo ma ho tanta voglia di dimostrare. E poi conosco la città, lo stadio, tante persone in società. E Genova mi piace tanto».

GIAMPAOLO – «È vero, diede un’opinione positiva a De Zerbi. Siamo adulti, abbiamo parlato normalmente, sono cresciuto, non sono lo stesso di 5 anni fa e qui non ci sono le stesse situazioni, quando c’erano Muriel, Schick, Zapata, Bruno Fernandes e tanti altri e per me, alla prima volta in Italia, non era facile trovare spazi. Sono un ragazzo tranquillo, non penso a cosa è stato prima. E il calcio di Giampaolo mi piace e mi piaceva anche allora».

