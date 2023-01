Sampdoria, Lanna: «La messa per Vialli un atto dovuto per lui e per Genova»

Le parole del presidente della Sampdoria Lanna dopo la messa in favore di Vialli: « ha lasciato un ricordo indelebile, per tutta la città»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine della messa in onore di Gianluca Vialli. Ecco le dichiarazioni raccolte da Primocanale.

DICHIARAZIONI – «Mi faceva piacere che fosse salutato come merita, qua a Genova Luca ha fatto tanto e ha lasciato un ricordo indelebile, non solo per la Sampdoria ma per tutta la città. Con i nostri ex compagni lo ricordiamo, con il sorriso: è questo che vorrebbe lui. Rimane la mancanza, il vuoto, ma la vita va avanti e bisogna portare avanti quello che lui aveva tracciato, quello di cui abbiamo discusso quest’anno, le cose che si erano pensate come il progetto delle Legends che è partito ieri. C’è tanto da fare, sempre con uno spirito bello con i nostri colori e anche a scopo benefico, a cui Luca teneva tantissimo».

