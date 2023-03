Sampdoria, Lanna: «Stiamo difendendo il fortino, spero che…»

Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, sul futuro del club blucerchiato in Serie A. I dettagli

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine della presentazione del Sampdoria “Luca Vialli e Bobby Gol” dedicato a Vialli e Mancini.

LE PAROLE – «Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per trovare una soluzione alla nostra amata Sampdoria. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento. Grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando, stiamo difendendo il fortino con tutto quello che possiamo. Si stanno muovendo le persone incaricate del processo e spero che a breve arrivino notizie un po’ più confortanti».