Sampdoria, Manfredi: «Il derby è un’emozione DIVERSA, mi auguro solo QUESTO»

Le parole di Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, sul derby in programma contro il Genoa

Matteo Manfredi, socio di maggioranza della Sampdoria, ha parlato a La Repubblica in vista del derby di Coppa Italia contro il Genoa.

ATTESA PER IL DERBY – «L’attesa porta con sé sensazioni decisamente forti e spero che tutto vada per il meglio, in campo e fuori dove mi auguro che si possa vivere una serata di sport e grande festa per una città che lo merita».

PRIMO SUCCESSO STAGIONALE – «Ho visto il successo contro il SudTirol da distante, ma è stata una grande emozione e ora dobbiamo proseguire su questo solco. Il mio credo si basa sul costante miglioramento, come dicono i giapponesi Kaizen. In settimana ho avuto modo di confrontarmi con la squadra, il direttore e il tecnico e ho la certezza della bontà delle scelte e della solidità di un team costituito, prima di tutto, da ottime persone».