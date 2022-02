Sampdoria, niente cessione per Thorsby: i motivi dietro il rifiuto del calciatore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A fine calciomercato Thorsby è rimasto alla Sampdoria. I motivi dietro la mancata cessione del centrocampista

La mancata cessione di Morten Thorsby ha bloccato la possibilità di un ritorno di Karol Linetty. La Sampdoria era stata chiara: entra uno, esce l’altro. Averli entrambi non era nei piani e nelle possibilità del club blucerchiato.

A quanto riporta Il Secolo XIX, Thorsby non è mai stato troppo convinto della proposta dell’Augsburg (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club tedesco, terzultimo in classifica) ed è per questo che ha scelto di restare alla Sampdoria. Dalla Russia, Spartak Mosca, non è mai pervenuta l’offerta ufficiale a causa del dietrofront del tecnico Paolo Vanoli sulla volontà di avere il norvegese in squadra.

