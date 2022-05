Sampdoria, parte la sfida a Lazio e Fiorentina per il turco Akgun

Calciomercato Sampdoria, sfida aperta con Lazio e Fiorentina per il giovane attaccante turco. Le ultimissime dalla Serie A

La Sampdoria si è inserita nella corsa a Yunus Akgun, attaccante classe 2000 di proprietà del Galatasaray che ha disputato la scorsa stagione in prestito all’Adana Demirspor. Come riportato dal quotidiano Fanatik, i blucerchiati starebbero preparando un’offerta per assicurarsi le prestazioni del turco.

Serviranno tra gli 8 e i 10 milioni di euro per strappare il giocatore alla concorrenza, rappresentata da Lazio e Fiorentina.

