Sampdoria Roma: la posizione ibrida di Kluivert

Kluivert ha ricoperto una posizione ibrida in Sampdoria-Roma. Si allargava o defilava a secondo dei movimenti di Spinazzola

In Sampdoria-Roma, i giallorossi hanno cercato di attaccare soprattutto a destra, sovraccaricando quel lato di tanti uomini. Lo schieramento era ibrido: un 3241 in cui Kolarov dava ampiezza a sinistra, sulla fascia opposta c’era più fluidità. In teoria era Kluivert a giocare più largo, tuttavia quando la Roma consolidava il possesso Spinazzola si alzava.

Si vede nella slide sopra. Da notare la vicinanza tra Zaniolo e Kluivert, a destra c’era un costante interscambio di posizioni. A sinistra, invece, Kolarov era sempre largo.