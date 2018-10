Sampdoria-Sassuolo: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Sampdoria-Sassuolo, 9ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sampdoria e Sassuolo scenderanno in campo alle 20.30, presso il Luigi Ferraris di Genova, per dare vita alla sfida della 9ª giornata di Serie A. Due formazioni votate all’attacco e al bel calcio. Ci attende, si spera, una bella partita tra due squadre ben allenate e che hanno una loro fisionomia di gioco. Sampdoria e Sassuolo puntano sul possesso palla ma non su uno sterile possesso. Le squadre cercano con frequenza la verticalizzazione e hanno già segnato 12 e 15 gol. La Samp ha la miglior difesa del torneo, i neroverdi hanno una delle peggiori difese del campionato (solo tre squadre hanno fatto peggio). Giampaolo può contare su tutta la rosa a sua disposizione ad eccezione di Rolando e Regini, De Zerbi dovrà fare a meno di tre elementi importanti quali Boateng, Duncan e Boga oltre allo squalificato Rogerio ma ritrova Peluso e convoca per la prima volta Marcello Trotta. Presto tutti gli aggiornamenti su Sampdoria-Sassuolo.

Sampdoria-Sassuolo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Sampdoria-Sassuolo: l’arbitro

Sarà Francesco Forneau della sezione di Roma a dirigere la sfida tra Sampdoria e Sassuolo in programma questa sera a Marassi. Al fianco dell’arbitro romano ci saranno gli assistenti Vuoto e Gori mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Al Var Valeri e De Meo. Nessun precedente in Serie A per il giovane arbitro con Samp e Sassuolo. Un solo incrocio in passato tra l’arbitro Fourneau e la Sampdoria ma in Coppa Italia: finì 4-1 per i doriani contro il Pescara, nel 2017.

Sampdoria-Sassuolo: i precedenti

Sono 10 i precedenti tra Sampdoria e il Sassuolo e il bilancio sorride nettamente ai neroverdi. Solo 2 le vittorie della Samp che ha nel Sassuolo una sorta di bestia nera: 5 i successi del Sasol contro la formazione soriana con 15 gol realizzati, 11 le reti segnate dalla Samp. Tre i pareggi. Marassi terra di conquista per il Sassuolo che, nei 5 precedenti, ha perso solo in un’occasione, il 20 novembre del 2016, poi 3 vittorie (la prima scoppiettante per 3-4) e 1 pareggio. Il Sassuolo ha battuto la Samp l’anno scorso in entrambe le occasioni vincendo per 1-0 in casa e in trasferta.

Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni e pre-partita

Marco Giampaolo dovrà rinunciare a Vasco Regini e a Gabriele Rolando. Il tecnico dovrebbe optare per il consueto 4-3-1-2 con Bereszynski e Murru sulle corsie laterali. In mezzo al campo dovrebbe esserci spazio per Ekdal in cabina di regia con Linetty e Praet al suo fianco. Rientra Saponara ma l’ex Fiorentina ed Empoli dovrebbe iniziare dalla panchina, lasciando posto a Caprari alle spalle di Quagliarella e l’ex Defrel. Due ex anche nel Sassuolo: Ferrari e Djuricic, entrambi potrebbero scendere in campo. De Zerbi dovrebbe optare per il 3-4-3 rimpiazzando lo squalificato Rogerio con Di Francesco (il ballottaggio è con Adjapong). In avanti possibile tridente con Berardi-Babacar-Djuricic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella. In panchina: Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Rolando, Sala, Tavares, Barreto, Jankto, Vieira, Ramirez, Saponara, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Di Francesco; Berardi, Babacar, Djuricic. In panchina: Pegolo, Adjapong, Dell’Orco, Lemos, Peluso, Sernicola, Locatelli, Sensi, Brignola, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi

Sampdoria-Sassuolo Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Sassuolo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, anche in HD 240) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.