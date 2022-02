Sampdoria, Sensi: «Volevo venire qui, Mancini mi ha dato la spinta decisiva»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo centrocampista blucerchiato Sensi ha parlato della scelta di trasferirsi alla Sampdoria

Stefano Sensi, centrocampista trasferitosi alla Sampdoria a gennaio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua scelta di vestire la maglia blucerchiata.

MANCINI – «Diciamo che mister Mancini mi ha dato quella spinta in più. Io già volevo fortemente venire qui, per una questione di rilancio personale e del prestigio della società. Certo, le parole del c.t. mi hanno fatto molto piacere, sono state positive. Lui qui ha fatto la storia e ciò è stato un stimolo in più per venire qui».

GOL IN COPPA – «Non ha cambiato nulla, nel senso che sono entrato in campo facendo quello che dovevo. Sono un professionista, era un mio dovere, ma mi ha fatto piacere perché comunque io all’Inter sono stato veramente bene. E parlo di compagni, società e tifosi. Mi hanno trattato tutti alla grande, quindi fare un gol decisivo è stato bello. Tuttavia, il mio pensiero non è cambiato, perché già volevo venire qui. Il contatto era stato avviato la settimana precedente».



RUOLO – «Nella mia carriera a centrocampo ho fatto un po’ tutti i ruoli, anche l’interno. All’Inter ero una mezzala. Ho parlato con il mister, mi ha fatto cenno della sua idea di utilizzarmi anche come trequartista. Chiaramente io mi metto a disposizione del mister e della squadra».

