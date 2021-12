Sampdoria, senti Stankovic: «Inevitabile separarsi dalla Stella Rossa»

Dejan Stankovic allarma la Stella Rossa, mentre la Sampdoria osserva con attenzione la situazione. Vicino l’addio al club?

È notizia di ieri che Dejan Stankovic sia stato sondato dalla dirigenza della Sampdoria con la finalità di sostituire Roberto D’Aversa in caso di sconfitta pesante contro la Lazio. Il tecnico della Stella Rossa era già stato cercato da Massimo Ferrero quest’estate prima di rinnovare con lo Stella Rossa fino al 2024. Stankovic, secondo in classifica e in corsa per qualificarsi ai 16esimi di Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano aperta la porta a un addio anche prima della fine della stagione.

PAROLE – «Stella Rossa è una macchina molto potente, ma dal consumo molto alto. Vorrei restare in questo club per sempre, tuttavia è inevitabile che andremo tutti per la nostra strada. Media, management, tifosi, altri club… C’è molta pressione su di me e la sento. Si vede dai capelli che sto perdendo. Ho dovuto smettere di fumare, lo stavo facendo veramente troppo. I miei piani? cercherò di fare il tutto per tutto per alzare dei trofei a maggio…», queste le parole riportate da Il Secolo XIX.