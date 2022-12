Sampdoria, slitta l’Assemblea dei soci? L’indiscrezione

L’Assemblea dei soci della Sampdoria potrebbe slittare: dietro a questa indiscrezione dietro alla decisione ci sarebbe la cordata americana

L’assemblea degli azionisti della Sampdoria sembra destinata a slittare dal 14, in prima convocazione, al 19 dicembre, in seconda. Il motivo? Secondo La Repubblica questa mossa sarebbe stata ispirata dal fondo Merlyn che sta cercando di trovare un accordo con Massimo Ferrero.

Senza l’ok della famiglia sarà infatti impossibile per la cordata anglo-americana procedere all’aumento di capitale. Qualche giorno in più potrebbe poi servire anche al gruppo Di Silvio-Al Thani per far pervenire il bonifico di 40 milioni di euro, promesso dal 12 ottobre.

