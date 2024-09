Sampdoria, Sottil: «Ora GODIAMO noi, dobbiamo dimostrare quanto è FORTE questa squadra»

Le parole di Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, dopo il derby di Coppa Italia contro il Genoa

Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Mediaset dopo il derby vinto contro il Genoa.

SENSAZIONI – «Era il mio primo derby della Lanterna, sono felice e contento per i ragazzi perchè hanno meritato. Oggi ottima prestazione di qualità, pressing, voglia di stare corti. Questa partita speciale veniva al momento giusto per plasmare la nostra identità. Ci godiamo questa vittoria poi da domani testa a Modena per fare punti»

SVOLTA – «Ho trovato gruppo splendido che mi segue che p a disposizione e la loro disp mi è arrivata subito, concetto squadra recepito. Tutti si devono sentire coinvolti e lo stanno facendo. Questa è la strada da proseguire, anzi da migliorare».

ROSA – «Per me è un pilastro per fare calcio, la rosa è competitiva per la categoria però noi dobbiamo giocare così perchè voglio così. Lo spirito deve essere questo anche in B, bisogna avere umiltà con tutti avversari perchè le qualità di questa squadra sono chiare».