Sampdoria, Stankovic: «Abbandonare la nave sarebbe troppo facile. Sono fiero di avere degli uomini in squadra»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport tra stagione, ricordi e passato. Le sue dichiarazioni:

«Sono fiero di essere qui e non mi sono mai pentito della scelta. Il buon marinaio si vede quando il mare è in tempesta, sarebbe stato troppo facile dire basta vado via. Lottare ti fortifica e ogni giorno sono sempre più fiero dei miei ragazzi. Jesé? Spero di utilizzarlo presto perché ha assaggiato il calcio europeo e ben vengano i campioni che possono fare la differenza. In Turchia siamo diventati squadra, quelle due settimane a lavorare da soli lontano da tutti ci hanno unito. Prossime sfide? A volte il calendario non lo so, mi fermo a guardare le prossime due partite, in questo caso tre con la Lazio perché a Roma dovrò andare a portare un ricordino a ‘mio’ fratello Mihajlovic».