Sampdoria, Stankovic confermato dalla società

La Sampdoria dovrà lavorare nella sosta per ricompattarsi e ritrovare la serenità adatta per affrontare le ultime 23 finali della Serie A con Stankovic in panchina.

Mollare non è nel Dna dell’allenatore. Da giocatore ad allenatore il carattere non è cambiato e la voglia è quella di continuare a lottare per i blucerchiati. La società l’ha confermato sulla panchina anche dopo la sconfitta contro il Lecce. Il confronto tra le parti è stato positivo e costruttivo, tutti insieme per uscire dalla crisi. Giocatori, allenatore, staff e società tutti hanno fatto capolino nel cuore del Marassi. Ora la sosta poi si torna al lavoro

Le parole di Lanna a Il Secolo XIX:

FIDUCIA – «Non sarà una fiducia a tempo. Resterà l’allenatore della Sampdoria fino all’ultima giornata, qualunque risultato arriverà. Ma non per una questione economica, cioè che non potremmo permetterci un quarto allenatore… non me ne frega niente. Lui per primo se dovesse pensare di non essere l’uomo giusto se ne andrebbe senza chiedere un euro. Per Stankovic venire qui è stata una scommessa, era libero, aveva richieste da altre società, com molti meno problemi di noi. Ha scelto noi. Penso che se gli daremo il supporto giusto, si possa aprire un ciclo con lui».