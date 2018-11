Sampdoria-Torino, top e flop: Mazzarri imbriglia un maestro come Giampaolo, Iago è imprescindibile. Torna a cantare il Gallo, disastroso Saponara

Sampdoria-Torino termina con un sorprendente 4-1 in favore di una squadra granata mai così solida e convincente in stagione. Clamoroso passaggio a vuoto per i blucerchiati, tra le cui fila non si salva quasi nessuno.

Sampdoria-Torino: promossi Mazzarri, Iago e Belotti

MAZZARRI – Al limite del paradosso, visto che a Marassi era l’unico assente. Ma, anche da uno Sky Box in tribuna, ha saputo magistralmente imbrigliare un maestro di calcio come il collega Giampaolo. Al di là del singolo risultato, le recenti prestazioni dei granata – sotto il profilo tecnico e, soprattutto, mentale – vedono profilarsi un andamento virtuoso.

IAGO – Non certo un caso che la crescita del Toro nelle ultime settimane sia coincisa con il suo ritorno in campo a pieno titolo dopo aver smaltito i postumi dell’infortunio. Pur in una giornata ordinaria, ci mette il consueto zampino con un gol e diverse preziose giocate: imprescindibile.

BELOTTI – Il Gallo canta due volte. Un’incornata in apertura e un rigore trasformato poco più tardi per scrollarsi di dosso il peso di un campionato da due reti soltanto fino al fischio d’inizio di Marassi. Lo stesso bottino raccolto in 90′ a casa Sampdoria.

Sampdoria-Torino: bocciati Saponara, Murru ed Ekdal

SAPONARA – Sulle montagne russe. Dal picco vissuto a San Siro contro il Milan da ex col dente avvelenato al piattume della prestazione odierna. Encefalogramma senza sussulti, spedito sotto la doccia per disperazione ad inizio ripresa.

MURRU – Saltato sulla sua corsia, come in occasione della discesa di De Silvestri sulla prima rete, saltato quando si accentra a chiudere con una diagonale, come in occasione del pasticciaccio confezionato con Audero che porta al raddoppio su rigore: giornata davvero buia.

EKDAL – Prova a dirigere il traffico in mezzo al campo, ma le vetture granata oggi sono fuoriserie con l’acceleratore pigiato che arrivano da tutte le parti: la paletta non gli torna utile, finisce sopraffatto dal traffico.

@Daniele Galosso