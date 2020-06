Esami clinici e test anti Coronavirus per i calciatori del San Paolo: tamponi anche sull’ex attaccante del Milan Pato – VIDEO

Giornate di test e tamponi per i calciatori del San Paolo, secondo le disposizioni governative per il ritorno in campo.

Sottoposto agli esami clinici anche Pato, ex attaccante di Milan e Chelsea che da anni è tornato in patria.