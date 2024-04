Antonello su San Siro: «Ristrutturazione? Abbiamo queste opzioni»

San Siro ristrutturazione, Alessandro Antonello ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul rifacimento della struttura

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha commentato la possibile ristrutturazione di San Siro durante il convegno “‘Calcio, i capitali dei nuovi investitori e la trasformazione dei club in media company”, all’interno del Merger & Acquisition Summit organizzato da Il Sole 24 Ore:

MOMENTO CALCIO ITALIANO – «Le prospettive del calcio italiano dando dati oggettivi, sono positive. Tre club l’anno scorso hanno fatto finali delle coppe europee. Come performance il mondo del calcio italiano c’è, avremo ancora una semifinalista in Europa League e forse in Conference, questi risultati sono incoraggianti. Il sistema calcio italiano soffre ancora di parecchi problemi che devono essere risolti, ho in mente le infrastrutture. Questi temi vanno affrontati, il calcio italiano non deve illudersi sui risultati sportivi, serve una solidità di base per garantire la crescita futura e ci sia dunque organizzazione»

SAN SIRO – «Si tratta di una lunga discussione, sia noi che il Milan abbiamo vissuto questi cinque anni per l’autorizzazione e un po’ di delusione c’è e c’è stata, ancora non vediamo l’esito finale ecco. Siamo organizzati con piani alternativi che stiamo portando avanti»

RIFORME CALCIO ITALIANO – «Penso che le prospettive per il calcio italiano siano ottime, c’è la necessità di adottare delle riforme basate su asset strategici per la creazione di valore. Si discute sui format in Lega, bisogna investire sui settori giovanili, sul calcio femminile, sul marketing e sul prodotto televisivo. Le infrastrutture sono il palcoscenico dove il prodotto viene poi trasmesso in tutto il mondo.»