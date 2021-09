Sanzioni Superlega: guai in vista per Ceferin. Le ultime dalla Spagna

Le ultime su Ceferin e la Superlega: guai in vista per il presidente della UEFA per le sanzioni contro Juventus, Real Madrid e Barcellona

Guai in vista per Alexander Ceferin. Il presidente della UEFA sarebbe a rischio incriminazione per le note vicende relative alla Superlega come riporta in Spagna AS.

Secondo il quotidiano madrileno, il numero uno del massimo organismo continentale potrebbe essere messo sotto accusa dalla magistratura spagnola per non aver annullato le sanzioni contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Se Ceferin non rispetterà l’ordinanza della Corte 17 di Madrid entro la mezzanotte di oggi, la giustizia iberica sarebbe infatti pronta ad incriminarlo.