Sarri o Jardim in caso di qualificazione alla Champions League, Di Francesco senza. Il piano B porta a Giampaolo e Garcia

Rino Gattuso sembra essere ormai giunto al capolinea della sua avventura rossonera. Il tecnico del Milan, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, guiderà il Milan nelle prossime 5 partite di campionato, poi arriverà il divorzio, comunque andrà a finire. Non sembra più esserci posto per il tecnico ed ex campione rossonero. Ieri un duro vertice a Milanello con Leonardo e Maldini, il divorzio sembra inevitabile. Il Milan si guarda attorno e pensa a diversi tecnici per rimpiazzare Ringhio: Sarri, Jardim, Giampaolo, Garcia e Di Francesco.

Il candidato principale, così scrivono i tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi, è senza dubbio Maurizio Sarri. Per l’arrivo del tecnico del Chelsea però serve la qualificazione alla prossima Champions League. Stesso discorso per Jardim, tecnico del Monaco che lavora bene con i giovani. Il piano B porta invece a Eusebio Di Francesco: c’è anche l’ex tecnico della Roma in lizza per prendere il posto di Gattuso. Il pescarese potrebbe arrivare in rossonero in caso di mancata qualificazione alla Champions. Più defilati, almeno per il momento, sembrano essere Marco Giampaolo della Sampdoria e Rudi Garcia del Marsiglia.