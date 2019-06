Sarri Juve, a giorni l’annuncio: il tecnico pensa a come conquistare i tifosi

A giorni Sarri diventerà il nuovo tecnico della Juve. L’allenatore studia il piano per conquistare i tifosi bianconeri

Maurizio Sarri dovrebbe diventare il nuovo allenatore della Juve a giorni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’annuncio è atteso per metà settimana. Il club bianconero punta ad annunciare il tecnico tra mercoledì e giovedì.

In attesa dell’ufficialità, l’allenatore pensa a come conquistare i tifosi bianconeri, con i quali non ha mai avuto un bel rapporto. Il toscano punta sul bel gioco, su un’estetica che porti anche ai risultati. Un obbligo sarà poi quello di far bene in Champions: se dovesse riuscirsi, tutti i dissidi del passato verrebbero spazzati via.