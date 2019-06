Sarri Juve, il tributo del Chelsea sui social – VIDEO

Sarri Juve è un binomio che da pochi minuti è diventato realtà. Il tecnico toscano lascia il Chelsea dopo una sola stagione, ma con la vittoria dell’Europa League e il terzo posto in Premier League.

Il Chelsea, sul suo profilo ufficiale di Twitter, ha appena pubblicato un video sulla stagione dei Blues di Maurizio Sarri, in cui si vedono i momenti salienti dell’annata appena finita.

Thank you and good luck for the future, Maurizio. 👍 pic.twitter.com/dGHzekBNPT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2019